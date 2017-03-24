При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек
КАЗАНЬ, 24 мар — РИА Новости. Управление МЧС по Татарстану подтвердило гибель при пожаре на Казанском пороховом заводе начальника караула пожарной части.
КАЗАНЬ, 24 мар — РИА Новости. Управление МЧС по Татарстану подтвердило гибель при пожаре на Казанском пороховом заводе начальника караула пожарной части.
Вечером в пятницу республиканское МЧС проинформировало о пожаре на пороховом заводе, который возник в 20:27 мск. Источник РИА Новости сообщал, что один человек, по предварительным данным, погиб. По последним данным источника агентства в экстренных службах, пожар на заводе локализован на площади 400 квадратных метров.
Во время пожара погиб один человек – начальник караула специальной пожарной части №3 специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России
Он отметил, что других пострадавших во время пожара нет.
По информации МЧС, погибший начальник караула
Как заявляет ведомство, проявив мужество и героизм, начальник караула при хлопке получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи.
Федеральное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод» — старейший пороховой завод в стране. Основная продукция завода — пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, пороха для спортивных и охотничьих патронов.