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24 марта, источник: РБК

СМИ узнали возможную причину пожара на пороховом заводе в Казани

Возможной причиной пожара на Казанском государственном пороховом заводе стало нарушение правил безопасности при производстве работ. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах республики.

Сообщение о пожаре в районе порохового завода поступило на пульт дежурного в 20:23 мск. В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате случившегося погиб один человек, передавал «Интерфакс». Агентству ТАСС в ведомстве рассказали, что в 21:49 мск «открытое горение в цехе готовой продукции на территории Казанского государственного порохового завода было ликвидировано». Пожар был локализован на площади 400 кв. м.

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту пожара на пороховом заводе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она была назначена по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц предприятия на предмет соблюдения требований безопасности при производстве работ, а также противопожарного законодательства.

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