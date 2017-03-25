Пьяное ДТП на Тернопольщине: водитель протаранил полицейское авто

«Поступило сообщение о том, что из Тернополя в сторону Козова движется автомобиль марки “Рено Логан”, водитель которого ведет себя не совсем адекватно, создавая аварийные ситуации. Группа быстрого реагирования выехала на автодорогу, чтобы остановить указанное авто, однако водитель знак остановки проигнорировал. Полицейские приняли решение частично перекрыть проезжую часть, чтобы таки заставить неадекватного водителя остановиться. Однако злоумышленник, увидев полицейское авто, которое преграждало его путь, продолжал давить на газ. Произошла авария. Человеческих жертв нет. Механические повреждения получили служебное транспортное средство и авто нарушителя», — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что 31-летнего водителя доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

На него составлены четыре административных протокола по статьям 122 КУАП — невыполнение водителем требования об остановке, 124 КоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, 130 КоАП — управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 185 КУАП — злостное неповиновение требованию полицейского.