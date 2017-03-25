Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
В моду вошли широкие брюки (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
09:26 (мск), источник: Новости Воронежа

Пассажирский автобус Setra столкнулся с ВАЗ-2112: два человека погибли, один в больнице

В Воронежской области вечером в пятницу, 25 марта, произошла еще одна авария c погибшими. Чуть ранее столкнулись Hyundai и ВАЗ-2113. Причем водитель скрылся.

Источник: Новости Воронежа

Трагедия случилась в 19:15 на автодороге «Курск — Саратов» в Грибановском районе. Речь идет о 437-м километре трассы.

«Предварительно, местный житель за рулем ВАЗ-2112 ехал в сторону Воронежа. Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом Setra. Им управлял 54-летний житель Борисоглебского района», — рассказали в МВД.

В аварии погиб водитель и пассажир ВАЗа. Еще один пассажир легковушки на «скорой» доставлен в больницу.

«Водитель автобуса и пассажиры не пострадали», — отметили в полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пассажирский автобус Setra столкнулся с ВАЗ-2112: два человека погибли, один в больнице
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
Берлин заявил об атаках хакеров на сервера партии Меркель
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка
Спорт
«Где футбол?!»: Россия проиграла Кот-д’Ивуару В пятницу сборная России позорно проиграла на своем поле Кот-д'Ивуару
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь