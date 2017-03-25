Пассажирский автобус Setra столкнулся с ВАЗ-2112: два человека погибли, один в больнице
В Воронежской области вечером в пятницу, 25 марта, произошла еще одна авария c погибшими. Чуть ранее столкнулись Hyundai и ВАЗ-2113. Причем водитель скрылся.
В Воронежской области вечером в пятницу, 25 марта, произошла еще одна авария c погибшими. Чуть ранее столкнулись Hyundai и ВАЗ-2113. Причем водитель скрылся.
Трагедия случилась в 19:15 на автодороге «Курск — Саратов» в Грибановском районе. Речь идет о 437-м километре трассы.
«Предварительно, местный житель за рулем ВАЗ-2112 ехал в сторону Воронежа. Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом Setra. Им управлял 54-летний житель Борисоглебского района», — рассказали в МВД.
В аварии погиб водитель и пассажир ВАЗа. Еще один пассажир легковушки на «скорой» доставлен в больницу.
«Водитель автобуса и пассажиры не пострадали», — отметили в полиции.