Пассажирский автобус Setra столкнулся с ВАЗ-2112: два человека погибли, один в больнице

Трагедия случилась в 19:15 на автодороге «Курск — Саратов» в Грибановском районе. Речь идет о 437-м километре трассы.

«Предварительно, местный житель за рулем ВАЗ-2112 ехал в сторону Воронежа. Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом Setra. Им управлял 54-летний житель Борисоглебского района», — рассказали в МВД.

В аварии погиб водитель и пассажир ВАЗа. Еще один пассажир легковушки на «скорой» доставлен в больницу.

«Водитель автобуса и пассажиры не пострадали», — отметили в полиции.