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06:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Чиновников проверят по делу семьи Дель

Разглашение деталей частной жизни может обернуться уголовным преследованием.

Полиция проводит проверку по фактам незаконного разглашения официальными лицами тайны усыновления и медицинских диагнозов детей из приемной семьи Дель в подмосковном Зеленограде. Свою оценку ситуации также дадут сотрудники СК по просьбе прокуратуры Москвы. Об это «Ъ» сообщал депутат Госдумы Михаил Романов, обратившийся с запросом в ряд ведомств. В департаменте труда и социальной защиты Москвы пояснили «Ъ», что восемь отобранных детей все еще находятся в соцучреждении.

Просьбу оценить многочисленные нарушения в ходе изъятия десяти детей из приемной семьи Дель направил в ведомства в конце февраля зампред комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Михаил Романов («Единая Россия»). В ответе МВД РФ, подписанном первым замминистра Александром Горовым, сообщил «Ъ» господин Романов, говорится, что ОМВД по районам Силино и Старое Крюково УВД по ЗелАО Москвы с 6 марта проводит проверку по факту незаконного разглашения официальными лицами тайны усыновления и сведений, составляющих врачебную тайну. «А в письме за подписью прокурора Москвы Владимира Чурикова говорится, что “информация о нарушении требований закона о неприкосновенности частной жизни, о сохранении тайны усыновления, допущенная с использованием СМИ, направлена в следственный отдел по ЗелАО ГСУ СК России по Москве для оценки в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом”», — сообщил депутат.

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В своем запросе он также говорил о нарушениях при процедуре отобрания — был составлен протокол о безнадзорности, хотя дети находились под присмотром взрослых в детском саду, в кружке и на празднике. В ответе МВД (есть в распоряжении «Ъ») подтвердили, что полицейские руководствовались п. 15 ч. 1 ст. 13 закона «О полиции», который разрешает доставлять безнадзорных детей в спецучреждения, но оценку этому решению в ведомстве не дали. В ответе прокуратуры Москвы говорится, что за нарушение порядка изъятия детей были привлечены к дисциплинарной ответственности четыре сотрудника органов опеки районов Старое Крюково и Силино, однако действия полицейских не были оценены.

Напомним, 10 января в Зеленограде работники детского сада обнаружили «ссадины и кровоподтеки» на теле приемного ребенка из семьи Дель; тот сказал, что был наказан отцом. После этого органы опеки и полиция забрала из семьи десять несовершеннолетних детей. Все они с особенностями: ДЦП, синдром Дауна, ВИЧ. 18 января департамент труда и соцзащиты Москвы заявил о расторжении договора с приемной семьей относительно восьми детей, а двух усыновленных детей передали бабушке по договору о временной опеке. В отношении приемного отца полиция возбудила два уголовных дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В феврале супруги Дель отозвали два своих иска против опеки и полиции и перестали общаться со СМИ.

Подробности жизни семьи разгласил 18 января руководитель департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян, заявивший, что «дети были многого лишены», «не знали, что такое сыр», притом что «город ежемесячно выделял на содержание детей свыше 630 тыс. руб.».

После этого в СМИ стали выступать другие должностные лица. Заместитель господина Петросяна Ольга Грачева рассказала в программе Владимира Соловьева «Полный контакт» о том, как дети учились, в каких условиях жили, а также добавила, что при оформлении договора о приемной семье были «явные махинации». Главный специалист отдела соцзащиты населения районов Старое Крюково и Силино ЗелАО Москвы Марианна Сысоева подробно рассказала на ТВЦ, не скрывая имен детей, как одним можно было есть пельмени, сосиски, другие ели только суп. В ряде центральных СМИ выступили инспекторы УВД районов Старое Крюково и Силино ЗелАО Москвы, они в деталях описали быт семьи, рассказали об одежде детей, а сотрудники детсада, куда ходил приемный ребенок, разобрали его гардероб. Судя по ответу заместителя главы МВД Александра Горового, действия инспекторов УВД будут проверять их же коллеги.

«Из писем стало ясно, что были нарушения условий проживания: в четырехкомнатной квартире в Зеленограде жили 15 человек, в том числе 13 детей. Следователи возбудили дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого оценят действия должностных лиц, в том числе органов опеки и попечительства», — добавил господин Романов. Он напомнил, что ст. 116 УК (побои) была декриминализирована, поэтому в отношении Михаила Деля в итоге был составлен протокол по ст. 6.1.1. КоАП (побои). 9 марта Зеленоградский районный суд назначил ему 90 часов исправительных работ. Судя по всему, в приемной семье не согласны с этим: на сайте суда указано, что 16 марта приговор был обжалован адвокатами.

В настоящее время восемь детей находятся в социальном учреждении.

«Дети размещены в одной группе», — сообщила «Ъ» заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Алла Дзугаева. По ее словам, с детьми также ведутся следственные мероприятия.

Двое усыновленных детей уехали с бабушкой в Санкт-Петербург. Туда же приезжает Светлана Дель. Она публикует в своем Instagram общие фотографии, показывая, как дети ходят к стоматологу, учатся играть на фортепьяно и катаются на лыжах на горнолыжном курорте «Игора» в Ленинградской области. «У обоих до сих пор кошмары», — пишет Светлана Дель.

Анастасия Курилова

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