Неизвестный устроил стрельбу во французском Лилле

Сообщается, что 14-летний подросток получил ранение в ногу, еще один человек ранен в шею. Они госпитализированы. Третья пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу Saint-Vincent-de-Paul.

Как сообщает издание La Voix du Nord, стрельба произошла на юге города, в районе станции метро Porte d’Arras. Местные власти подтвердили эту информацию изданию Franceinfo.

Радио France Bleu Nord утверждает, что стрелявший сбежал с места происшествия. По информации радиостанции, стрельба произошла на парковке, на месте работает полиция. Найдено около десятка гильз.