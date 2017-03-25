Комсомольские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Пожарные
Возгорание произошло в пятницу около 18:00 в квартире на первом этаже дома № 16 по улице Красногвардейской. Внутри находилось двое мужчин. Приятели выпивали и устроили пожар. В квартире горели домашние вещи и мебель. Общая площадь огня составила 5 квадратных метров.
Один из мужчин смог самостоятельно покинуть помещение, второго эвакуировали огнеборцы — он сильно надышался угарным газом.
Пожар удалось потушить, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.