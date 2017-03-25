Комсомольские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

Пожарные Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из горящей квартиры мужчину, который сильно надышался дымом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.

Возгорание произошло в пятницу около 18:00 в квартире на первом этаже дома № 16 по улице Красногвардейской. Внутри находилось двое мужчин. Приятели выпивали и устроили пожар. В квартире горели домашние вещи и мебель. Общая площадь огня составила 5 квадратных метров.

Один из мужчин смог самостоятельно покинуть помещение, второго эвакуировали огнеборцы — он сильно надышался угарным газом.

Пожар удалось потушить, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.