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10:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Пожарные Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из горящей квартиры мужчину, который сильно надышался дымом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.

Возгорание произошло в пятницу около 18:00 в квартире на первом этаже дома № 16 по улице Красногвардейской. Внутри находилось двое мужчин. Приятели выпивали и устроили пожар. В квартире горели домашние вещи и мебель. Общая площадь огня составила 5 квадратных метров.

Один из мужчин смог самостоятельно покинуть помещение, второго эвакуировали огнеборцы — он сильно надышался угарным газом.

Пожар удалось потушить, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.

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