Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Кадыров отреагировал на произошедшее с военными в Чечне
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Авитаминоз: правда или вымысел
Чай спасает от старческого слабоумия
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
14События недели в фотографиях
05:55 (мск), источник: Интерфакс

В Мосуле заявили о десятках жертвах авиаудара коалиции среди мирного населения

За два дня из-под завалов извлекли тела 61 человека.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Иракские спасатели в пятницу извлекли десятки тел из руин здания в Мосуле, где жители утверждают, что в результате коалиционного авиаудара под руководством США неделю назад погибли 137 человек. Если информация подтвердится, это число станет самой большой потерей среди гражданского населения за один инцидент во время 2,5-летней воздушной кампании коалиции, пишет The Washington Post.

Бригадный генерал Мохаммед Махмуд, начальник гражданской обороны Мосула, сообщил, что семьи собрались в здании, потому что это был один из немногих домов с подвалом. За последние два дня его команда извлекла тела 61 человека, включая двух младенцев. Но он сообщил, что ожидает, что еще десятки тел будут обнаружены при продолжении раскопок, а спасатели пока не добрались до подвала или других разрушенных комнат.

В своем заявлении коалиция под руководством США заявила, что получила несколько «противоречивых утверждений» о том, что она нанесла удар в этом районе в период с 17 по 23 марта и что она расследует эти сообщения. Он добавил, что этот процесс «требует времени» — особенно когда речь идет о дате предполагаемого забастовки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опубликовано видео убийства Вороненкова
ИГ взяло ответственность за атаку на базу Росгвардии в Чечне
Опубликовано видео убийства Вороненкова
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Трамп назвал налоговую реформу новым приоритетом политики США
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Депутата приняли в Тайный совет за попытку спасти полицейского
Bloomberg: немецкий банк случайно совершил перевод на €5 млрд
Спорт
«Где футбол?!»: Россия проиграла Кот-д’Ивуару В пятницу сборная России позорно проиграла на своем поле Кот-д'Ивуару
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь