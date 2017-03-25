В Мосуле заявили о десятках жертвах авиаудара коалиции среди мирного населения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Иракские спасатели в пятницу извлекли десятки тел из руин здания в Мосуле, где жители утверждают, что в результате коалиционного авиаудара под руководством США неделю назад погибли 137 человек. Если информация подтвердится, это число станет самой большой потерей среди гражданского населения за один инцидент во время 2,5-летней воздушной кампании коалиции, пишет The Washington Post.

Бригадный генерал Мохаммед Махмуд, начальник гражданской обороны Мосула, сообщил, что семьи собрались в здании, потому что это был один из немногих домов с подвалом. За последние два дня его команда извлекла тела 61 человека, включая двух младенцев. Но он сообщил, что ожидает, что еще десятки тел будут обнаружены при продолжении раскопок, а спасатели пока не добрались до подвала или других разрушенных комнат.

В своем заявлении коалиция под руководством США заявила, что получила несколько «противоречивых утверждений» о том, что она нанесла удар в этом районе в период с 17 по 23 марта и что она расследует эти сообщения. Он добавил, что этот процесс «требует времени» — особенно когда речь идет о дате предполагаемого забастовки.