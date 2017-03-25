Пентагон проверяет информацию о гибели в Мосуле 200 мирных жителей от авиаударов США
Министерство обороны США проверяет информацию о гибели в результате нанесенных с воздуха ВВС США ударов порядка двухсот мирных жителей иракского города Мосул.
Министерство обороны США проверяет информацию о гибели в результате нанесенных с воздуха ВВС США ударов порядка двухсот мирных жителей иракского города Мосул.
Как сообщает газета The New York Times, об инциденте представителям военного ведомства рассказали местные жители. Начало проведения проверок изданию подтвердило руководящее операцией в Мосуле командование международной коалиции, в которую входят США. По словам представителя коалиции полковника Джозефа Скрокки, проводится расследование, которое касается авиаударов, нанесенных в период с 17 по 23 марта.
Иракские правительственные войска продолжают операцию по освобождению западной части Мосула. За ее время вооруженные силы отбили у ИГ более двух третей города и заблокировали террористов. Коренной перелом в ходе наступления произошел в начале марта. С 2014 года третий по величине город Ирака находился под контролем ИГ и считался его неофициальной столицей.