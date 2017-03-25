Пентагон проверяет информацию о гибели в Мосуле 200 мирных жителей от авиаударов США

Как сообщает газета The New York Times, об инциденте представителям военного ведомства рассказали местные жители. Начало проведения проверок изданию подтвердило руководящее операцией в Мосуле командование международной коалиции, в которую входят США. По словам представителя коалиции полковника Джозефа Скрокки, проводится расследование, которое касается авиаударов, нанесенных в период с 17 по 23 марта.

Иракские правительственные войска продолжают операцию по освобождению западной части Мосула. За ее время вооруженные силы отбили у ИГ более двух третей города и заблокировали террористов. Коренной перелом в ходе наступления произошел в начале марта. С 2014 года третий по величине город Ирака находился под контролем ИГ и считался его неофициальной столицей.