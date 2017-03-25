На ул. Тотмина сгорел склад на территории бывшего радиозавода

На ул. Тотмина загорелся неэксплуатируемый склад на территории бывшего радиозавода. Черный дым от пожара был виден в других районах города.

Возгорание зафиксировано в 18:50. Пожарные прибыли на место через 3 минуты после сообщения. Огонь распространялся по кровле, в перекрытиях и уже к 20:20 достиг площади в 1000 кв. метров. На тушении было задействовано 89 человек, 28 единиц техники.

«О причинах возгорания говорить пока преждевременно. Предварительно известно, что в неэксплуатируемом здании проводились ремонтные работы. На момент возгорания людей на объекте не было», — рассказали в пресс-службе МЧС.