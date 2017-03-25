В штате Джорджия самолет врезался в жилой дом

По данным телеканала, самолет направлялся в региональный аэропорт, распложенный неподалеку от места аварии. В результате случившегося погиб один человек — пилот самолета. Пассажиров на борту воздушного судна не было, отмечает телеканал.

Жители дома, по словам их соседей, в момент аварии находились в церкви.