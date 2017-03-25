В штате Джорджия самолет врезался в жилой дом
В американском штате Джорджия небольшой частный самолет врезался в жилой дом, передает телеканал Fox News.
В американском штате Джорджия небольшой частный самолет врезался в жилой дом, передает телеканал Fox News.
По данным телеканала, самолет направлялся в региональный аэропорт, распложенный неподалеку от места аварии. В результате случившегося погиб один человек — пилот самолета. Пассажиров на борту воздушного судна не было, отмечает телеканал.
Жители дома, по словам их соседей, в момент аварии находились в церкви.
В конце февраля в городе Риверсайде, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома. После этого начался крупный пожар. В результате случившегося четыре человека погибли, еще двое получили ранения.
Невиновных людей жаль.