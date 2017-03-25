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07:03 (мск), источник: РБК

В штате Джорджия самолет врезался в жилой дом

В американском штате Джорджия небольшой частный самолет врезался в жилой дом, передает телеканал Fox News.

По данным телеканала, самолет направлялся в региональный аэропорт, распложенный неподалеку от места аварии. В результате случившегося погиб один человек — пилот самолета. Пассажиров на борту воздушного судна не было, отмечает телеканал.

Жители дома, по словам их соседей, в момент аварии находились в церкви.

В конце февраля в городе Риверсайде, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома. После этого начался крупный пожар. В результате случившегося четыре человека погибли, еще двое получили ранения.

Комментарии
2
Иван Петров
Поди пилот бухой был.
Невиновных людей жаль.
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Рука Москвы еще не обнаружена. Ищут.
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