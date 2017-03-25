Из затопленной новосибирской гостиницы экстренно расселяют школьников

Напомним, в редакцию «Вестей» обратились сопровождающие делегаций из районов области. Рассказали об условиях, в которых живут около сотни детей. Организаторы пояснили, нынешний потоп предвидеть не могли. О ситуации знают, детей расселят в другие гостиницы.

Олег Шабалов, Директор Центра развития творчества детей и юношества: «До этого мероприятия специалисты Роспотребнадзора проверили условия проживания, нареканий тоже не возникло. Тот потоп, который там происходит, естественно, это внезапно произошло. Представители хостела решают этот вопрос, и на время мы решаем оперативно вопрос расселения этих детей. Не всех расселим, а некоторое количество. Там, где комнаты действительно промокшие».