Стало известно, какие автомобили «любят» самарские автоугонщики

Чаще всего «меняют» хозяев автомобили отечественных марок — «Гранты», «Приоры», ВАЗ-2114; из иномарок — Toyota, Mazda, Hyundai и Kia. А вот китайскими автомобилями угонщики брезгуют.

В большинстве случаев машины пропадают из дворов и с неохраняемых парковок. Случаев угонов с охраняемых стоянок или из гаражных массивов — всего 1−2 за год.