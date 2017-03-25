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14:02 (мск), источник: Pro Город Самара

Стало известно, какие автомобили «любят» самарские автоугонщики

Самарские полицейские рассказали, какие машины чаще всего угоняли в Самаре и области в 2016 году. Об этом сообщает сайт samru.ru.

Чаще всего «меняют» хозяев автомобили отечественных марок — «Гранты», «Приоры», ВАЗ-2114; из иномарок — Toyota, Mazda, Hyundai и Kia. А вот китайскими автомобилями угонщики брезгуют.

В большинстве случаев машины пропадают из дворов и с неохраняемых парковок. Случаев угонов с охраняемых стоянок или из гаражных массивов — всего 1−2 за год.

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