В секторе Газа убили одного из лидеров движения ХАМАС

По данным агентства, боевик по имени Мазен Фукаха был убит возле своего дома. Неизвестные выстрелили в него несколько раз. В заявлении движения отмечается, что виновными в гибели Фукаха они считают Израиль и «его союзников».

«Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить», — говорится в заявлении группировки.

Представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее, отмечает агентство.

Мазен Фукаха в 2003 году был приговорен к девяти пожизненным срокам за подготовку атак против израильтян. В 2011 он стал одним из более чем тысячи палестинских заключенных, которых Израиль освободил в обмен на своих солдат. Фукаха был выслан в сектор Газа.