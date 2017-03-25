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08:11 (мск), источник: РБК

В секторе Газа убили одного из лидеров движения ХАМАС

В секторе Газа был убит один из лидеров исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

По данным агентства, боевик по имени Мазен Фукаха был убит возле своего дома. Неизвестные выстрелили в него несколько раз. В заявлении движения отмечается, что виновными в гибели Фукаха они считают Израиль и «его союзников».

«Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить», — говорится в заявлении группировки.

Представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее, отмечает агентство.

Мазен Фукаха в 2003 году был приговорен к девяти пожизненным срокам за подготовку атак против израильтян. В 2011 он стал одним из более чем тысячи палестинских заключенных, которых Израиль освободил в обмен на своих солдат. Фукаха был выслан в сектор Газа.

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