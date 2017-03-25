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08:28 (мск), источник: ТАСС

В Японии зафиксирован птичий грипп H5N6

Вирус был обнаружен в двух префектурах, Мияги и Тиба.

Источник: Reuters
Болезнь
Птичий грипп

ТОКИО, 25 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии установило, что форма птичьего гриппа, обнаруженная на птицефабриках в префектурах Мияги и Тиба, представляет собой вирус H5N6. Об этом в субботу объявило ведомство.

Вирус был обнаружен на двух птицефермах в городах Курихара и Асахи.

В конце прошлого года в Японии было забито около миллиона кур из-за вспышки вируса птичьего гриппа H5N8. Из-за масштаба заражения к забою птиц были даже подключены подразделения сил самообороны страны.

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