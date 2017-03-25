В Японии зафиксирован птичий грипп H5N6
Вирус был обнаружен в двух префектурах, Мияги и Тиба.
Вирус был обнаружен в двух префектурах, Мияги и Тиба.
ТОКИО, 25 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии установило, что форма птичьего гриппа, обнаруженная на птицефабриках в префектурах Мияги и Тиба, представляет собой вирус H5N6. Об этом в субботу объявило ведомство.
Вирус был обнаружен на двух птицефермах в городах Курихара и Асахи.
В конце прошлого года в Японии было забито около миллиона кур