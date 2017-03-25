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13:43 (мск), источник: dostup1.ru

Суд на полгода продлил арест водителю, устроившему ДТП с 4 погибшими в Челябинске

Курчатовский райсуд Челябинска на полгода продлил срок содержания под стражей главному фигуранту уголовного дела о гибели в ДТП четырех человек в октябре 2016 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В пятницу, 24 марта, судом было принято решение о прекращении особого порядка разбирательства, о чем просил Евгений Воргуданов. Кроме того, государственный обвинитель ходатайствовал о продлении Воргуданову срока содержания под стражей. Подсудимый этот вопрос оставил на усмотрение председательствующего по делу, защитники просили отпустить его под домашний арест. Суд принял решение оставить Воргуданова в СИЗО еще на шесть месяцев — до сентября 2017 года», — сообщила консультант суда Наталья Наумова.

Рассмотрение дела по существу назначено на 11 апреля.

Напомним, автокатастрофа на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы в Челябинске вызвала широкий общественный резонанс. Пьяный водитель Mercedes S500 Евгений Воргуданов пролетел перекресток на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21150 (такси). От удара «пятнадцатая» совершила наезд на стойку светофора и опору рекламного щита. Две погибшие пассажирки такси — 27 и 25 лет — родные сестры, еще одна была их близкой подругой. На месте умер и водитель ВАЗа. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получили два пассажира иномарки. Виновнику аварии грозит до девяти лет лишения свободы.

Воргуданов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью). С момента аварии он находится под стражей. Потерпевшими заявлены гражданские иски о компенсации морального вреда на сумму 23,9 млн рублей, а также о возмещении материального ущерба — около 500 тыс. рублей.

При рассмотрении дела в особом порядке подсудимому не может быть назначено наказание, превышающее 2/3 от максимального, предусмотренного соответствующей санкцией статьи УК.

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