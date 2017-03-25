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09:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе рабочий упал с крыши и погиб

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе произошел несчастный случай — погиб 51-летний мужчина, занимавшийся очисткой крыши от снега.

Он был работником подрядной организации. Сбрасывая снег с кровли двухэтажного здания по улице Революционной, мужчина оступился и упал, получив серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали, он скончался в больнице.

Следком начал доследственную проверку. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, из предприятия изъята документация по ведению работ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в СКР по республике.

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