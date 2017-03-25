В Уфе рабочий упал с крыши и погиб

Он был работником подрядной организации. Сбрасывая снег с кровли двухэтажного здания по улице Революционной, мужчина оступился и упал, получив серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали, он скончался в больнице.

Следком начал доследственную проверку. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, из предприятия изъята документация по ведению работ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в СКР по республике.