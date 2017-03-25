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13:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Кумертау лишенный прав водитель занимался пассажирскими перевозками

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кумертау лишенный прав водитель занимался пассажирскими перевозками.

Во время профилактической акции автоинспекторы остановили маршрутную «Газель», в которой находилось десять пассажиров.

При проверке документов 28-летнего водителя выяснилось, что в 2014 году он был лишен прав на полтора года за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако удостоверение он не сдал в ГИБДД, как положено по закону.

Водителя задержали и поместили под арест до решения суда. Срок лишения прав начнет отсчитываться с этого момента, а за управление без документа ему грозит арест до 15 суток или исправительные работы. К административной ответственности также привлекается предприятие-работодатель, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.

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