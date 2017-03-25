В Кумертау лишенный прав водитель занимался пассажирскими перевозками

Во время профилактической акции автоинспекторы остановили маршрутную «Газель», в которой находилось десять пассажиров.

При проверке документов 28-летнего водителя выяснилось, что в 2014 году он был лишен прав на полтора года за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако удостоверение он не сдал в ГИБДД, как положено по закону.