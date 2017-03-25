Сразу за семь преступлений осудят жителя Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в феврале прошлого года обвиняемый сел за руль своего мотоцикла в пьяном виде без права управления, но был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Два месяца спустя, в апреле 2016-ого, мужчина также в состоянии алкогольного опьянения проник в чужой автомобиль через открытую дверь багажника и попытался его завести без ключей, но не смог. После неудачной попытки угона одной машины, злоумышленник попытался похитить другой автомобиль, стоящий неподалеку. Но и здесь его ждала неудача. После он вернулся в первое транспортное средство и украл оттуда документы о регистрации и паспорт автомобиля.

В июле 2016 года тот же молодой человек проник в магазин, выбив окно кирпичом, и похитил 700 рублей. А через несколько дней он снова сел за руль мотоцикла в пьяном виде, и вновь был задержан сотрудниками полиции. Последнее преступление житель Черепаново совершил в прошлом сентябре. Мужчина выпил, после чего похитил велосипед из подъезда одного из домов.

Сейчас обвиняемый заключен под сражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.