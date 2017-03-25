В Миассе водитель BMW сбил 10-летнего ребёнка
Водитель BMW сбил 10-летнего ребёнка, сообщает специалист по связям со СМИ отдела ГИБДД по Миассу Дарья Лунёва.
Водитель BMW сбил 10-летнего ребёнка, сообщает специалист по связям со СМИ отдела ГИБДД по Миассу Дарья Лунёва.
Вечером 24 марта в Миассе на улице Богдана Хмельницкого 38-летний водитель наехал на мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина, увидев пешехода, не успел затормозить.
В результате аварии ребёнок с травмами был доставлен в больницу.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Челябинске