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12:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Миассе водитель BMW сбил 10-летнего ребёнка

Водитель BMW сбил 10-летнего ребёнка, сообщает специалист по связям со СМИ отдела ГИБДД по Миассу Дарья Лунёва.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 24 марта в Миассе на улице Богдана Хмельницкого 38-летний водитель наехал на мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина, увидев пешехода, не успел затормозить.

В результате аварии ребёнок с травмами был доставлен в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Челябинске женщина-водитель сбила 60-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Пенсионера госпитализировали с сотрясением головного мозга.

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