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11:53 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские полицейские ищут автомобилиста, скрывшегося с места смертельного ДТП

В Воронежской области в столкновении автомобилей Hyundai Solaris и «ВАЗ-2113» погибли две пассажирки отечественной легковушки.

Водитель иномарки с места аварии скрылся, и теперь его разыскивает полиция.

Трагедия произошла 24 марта около 18:30 на 54 км автодороги «Павловск — Калач — Петропавловка» в Петропавловском районе. Девушки, на вид 20 лет, погибли ещё до приезда скорой помощи.

Правоохранителям известно, что за рулём Hyundai был 50-летний житель Петропавловского района. Так что его поимка — вопрос времени.

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