Воронежские полицейские ищут автомобилиста, скрывшегося с места смертельного ДТП

Водитель иномарки с места аварии скрылся, и теперь его разыскивает полиция.

Трагедия произошла 24 марта около 18:30 на 54 км автодороги «Павловск — Калач — Петропавловка» в Петропавловском районе. Девушки, на вид 20 лет, погибли ещё до приезда скорой помощи.

Правоохранителям известно, что за рулём Hyundai был 50-летний житель Петропавловского района. Так что его поимка — вопрос времени.