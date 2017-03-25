Воронежские полицейские ищут автомобилиста, скрывшегося с места смертельного ДТП
В Воронежской области в столкновении автомобилей Hyundai Solaris и «ВАЗ-2113» погибли две пассажирки отечественной легковушки.
В Воронежской области в столкновении автомобилей Hyundai Solaris и «ВАЗ-2113» погибли две пассажирки отечественной легковушки.
Водитель иномарки с места аварии скрылся, и теперь его разыскивает полиция.
Трагедия произошла 24 марта около 18:30 на 54 км автодороги «Павловск — Калач — Петропавловка» в Петропавловском районе. Девушки, на вид 20 лет, погибли ещё до приезда скорой помощи.
Правоохранителям известно, что за рулём Hyundai был 50-летний житель Петропавловского района. Так что его поимка — вопрос времени.