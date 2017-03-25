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08:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Запрещенный нефтепродукт из Башкирии пытались ввезти в Казахстан

Таможня Башкирии выявила факт вывоза в Казахстан запрещенного нефтепродукта, передает gorobzor.ru.

Источник: Newtimes.kz

Факт вывоза около 3 тонн ксилола на общую сумму 146 тыс рублей из Башкирии в Казахстан в 2015 году был выявлен Башкортостанской таможней в ходе камеральной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

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В отношении уфимской организации, допустившей незаконную поставку, возбуждено административное дело. Штрафные санкции статьи предусматривают штраф от 50 тыс рублей до 300 тыс рублей с конфискацией товаров, или без такового.

Как пояснил начальник отдела Башкортостанской таможни Руслан Метелёв, порядок вывоза нефти и нефтепродуктов из России в Казахстан регулируется специальным протоколом. Ряд нефтепродуктов запрещен к вывозу в целях обеспечения охраны окружающей среды. В такой «запретный» перечень входит и ксилол.

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