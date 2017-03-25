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08:54 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец собаку на юго-востоке Москвы

Сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец собаку на Шоссейном проезде в ЮВАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В 7:15 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что около владения 14 по Шоссейному проезду собака провалилась в колодец. В 7:52 прибывшие на место спасатели извлекли животное наружу», — сказал собеседник агентства.

Как сообщается, собака не пострадала.

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