Сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец собаку на юго-востоке Москвы
Сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец собаку на Шоссейном проезде в ЮВАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец собаку на Шоссейном проезде в ЮВАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В 7:15 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что около владения 14 по Шоссейному проезду собака провалилась в колодец. В 7:52 прибывшие на место спасатели извлекли животное наружу», — сказал собеседник агентства.
Как сообщается, собака не пострадала.