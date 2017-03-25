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10:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ГСЧС сообщили, когда полностью разминируют Балаклею

Разминирование города Балаклея, где в ночь на 23 марта взорвались военные склады со снарядами, продлится до воскресенья, 26 марта.

Источник: Telegraf.com.ua

«Есть вопросы очистки территории города, а также территории прилегающих населенных пунктов от взрывоопасных предметов, то есть ликвидация непосредственно угрозы для жизни и здоровья местных жителей.

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И второй вопрос — это утилизация боеприпасов, оставшихся на территории непосредственно арсенала, а это уже займет больше времени. По очистке местности: мы планируем в воскресенье завершить эти работы", — сообщил на пресс-конференции в Балаклее заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Балаклея сегодня: что происходит в городе (Обновляется) По его словам, 24 марта в Балаклею прибыли дополнительно шесть пиротехнических подразделений.

«С завтрашнего утра (25 марта) здесь будут работать 15 пиротехнических расчетов, которые выполнят задачи по расчистке территории Балаклеи», — добавил Мельчуцкий.

Как известно, пожар на арсенале в Балаклее с последующими взрывами боеприпасов начался в ночь на 23 марта. Около 36 тысяч жителей города и близлежащих сел эвакуировали.

В пятницу, 24 марта, Минобороны заявило, что пожар на артиллерийских складах возле Балаклеи Харьковской области полностью ликвидировали. По информации Минздрава ранены 3 человека и 1 человек погиб. Еще два человека получили порезы при разборе завалов дома.

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