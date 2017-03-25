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09:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 40 свиней погибли под Иркутском предположительно из-за вируса африканской чумы

Режим ЧС ввели на территории Иркутского района.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ветеринарная служба Иркутской области зафиксировала гибель около 40 свиней в частном хозяйстве деревни Куда Иркутского района, предположительно, от вируса африканской чумы (АЧС). Анализы еще не подтверждены, однако уже принимаются все меры, чтобы зараза не разошлась дальше. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ИА IrlutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Режим ЧС введен постановлением мэра Иркутского района Леонида Фролова с 00.00 субботы на территории всего района. Он предполагает, в случае, если данные о вспышке АЧС подтвердятся, будет проводиться изъятие больных животных в радиусе 20 км от источника распространения вируса, а также меры по дезинфекции», — сказали в пресс-службе администрации Иркутского района.

Сейчас биологические материалы погибших животных направили в Москву, результаты анализов ожидают к воскресенью. Если данные о вспышке АЧС подтвердятся, то в тот же день начнут изъятие из хозяйств больных животных, в тем, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса.

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