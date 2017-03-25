В омском Минздраве назвали причину недомогания воспитанников детсада № 96

Инцидент произошел в БОУ «Центр развития ребенка детский сад № 96», расположенном по адресу ул. 10 лет Октября, 105, корп. 1. Родители сообщили «СуперОмску», что сразу несколько воспитанников слегли с тошнотой и рвотой.

Отравление в детсаду пришлось на период активного поиска в Омске источников запаха этилмеркаптана, высокая концентрация которого может вызывать схожие симптомы. Обеспокоенные родители в соцсетях выдвинули версию, что дети могли отравиться этим веществом.

На совещании у губернатора Виктора Назарова представители областного Минздрава доложили, что распространенная в социальной сети информация об отравлении этилмеркаптаном детей была тщательно проверена и не нашла подтверждения, у детей оказалась обычная ротавирусная инфекция.