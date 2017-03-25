В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка

Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня в уезде Гуйпин. Один из школьников погиб на месте, еще двое позднее скончались от полученных травм в больнице.

В настоящий момент жизням пострадавших детей ничего не угрожает. Водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.