В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка
ПЕКИН, 25 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Грузовик наехал на учащихся начальной школы в
ПЕКИН, 25 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Грузовик наехал на учащихся начальной школы в
Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня в уезде Гуйпин. Один из школьников погиб на месте, еще двое позднее скончались от полученных травм в больнице.
В настоящий момент жизням пострадавших детей ничего не угрожает. Водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.