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09:13 (мск), источник: РИА Новости

В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка

ПЕКИН, 25 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Грузовик наехал на учащихся начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, погибли три ребенка, еще два получили ранения, сообщило в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местную полицию.

Источник: AP 2017

Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня в уезде Гуйпин. Один из школьников погиб на месте, еще двое позднее скончались от полученных травм в больнице.

В настоящий момент жизням пострадавших детей ничего не угрожает. Водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.

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