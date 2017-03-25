Боевую гранату обнаружили на одной из улиц Усолье-Сибирского Иркутской области
Сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд.
Сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд.
Боевую гранату Ф-1 обнаружили на Комсомольском проспекте между кафе «Фельдман» и магазином «Торговый ряд» в
Опасную находку на Комсомольском проспекте
«Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОНа определили, что найденный предмет — боевая граната Ф-1. Саперами ОМОНа граната была уничтожена на месте. Обошлось без жертв», — сообщили в
По факту обнаружения взрывоопасного предмета проводится проверка.