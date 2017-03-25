Боевую гранату обнаружили на одной из улиц Усолье-Сибирского Иркутской области

Боевую гранату Ф-1 обнаружили на Комсомольском проспекте между кафе «Фельдман» и магазином «Торговый ряд» в Усолье-Сибирском Приангарья накануне, 24 марта. Саперами ОМОНа управления Росгвардии Иркутской области граната была уничтожена. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Опасную находку на Комсомольском проспекте Усолье-Сибирского обнаружили местные жители, которые сразу же сообщили о подозрительном предмете в полицию. Незамедлительно дежурным офицером по отделу полиции на место происшествия были направлены наряд вневедомственной охраны, следственно-оперативная группа и вызвана инженерно-техническая группа ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области. Сотрудники Росгвардии совместно с сотрудниками полиции МО МВД России «Усольский» эвакуировали посетителей кафе «Фельдман» и оцепили участок местности.

«Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОНа определили, что найденный предмет — боевая граната Ф-1. Саперами ОМОНа граната была уничтожена на месте. Обошлось без жертв», — сообщили в пресс-службе.

По факту обнаружения взрывоопасного предмета проводится проверка.