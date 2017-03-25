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09:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Киоск на рельсах парализовал движение трамваев в Северном районе Хабаровска

Машина, которая перевозила павильон, не смогла преодолеть высоту рельсы.

6
фотографий
6
фотографий

Хабаровск, 25 марта, AmurMedia.

Трамваи в Северном районе Хабаровска вынуждены были простаивать без дела некоторое время. Причиной стал грузовик, перевозивший павильон, который по каким-то причинам попросту застрял на рельсах, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Грузовик с погруженным киоском пытался проехать к месту его установки по трамвайным рельсам. Но, что-то пошло не так и машина не смогла преодолеть высоту рельсы и застряла. Попытки вырваться из железнодорожного плена оказались тщетны. Произошло это рядом с перекрестком улиц Даниловского и Тихоокеанской.

Движение трамваев на некоторое время было остановлено.

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