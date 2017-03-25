Киоск на рельсах парализовал движение трамваев в Северном районе Хабаровска
Машина, которая перевозила павильон, не смогла преодолеть высоту рельсы.
Машина, которая перевозила павильон, не смогла преодолеть высоту рельсы.
Хабаровск, 25 марта, AmurMedia.
Трамваи в Северном районе Хабаровска вынуждены были простаивать без дела некоторое время. Причиной стал грузовик, перевозивший павильон, который по
Грузовик с погруженным киоском пытался проехать к месту его установки по трамвайным рельсам. Но,
Движение трамваев на некоторое время было остановлено.