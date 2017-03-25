Пожар в здании бывшего реального училища в Самаре ликвидирован

Напомним, что сообщение о возгорании на ул. Алексея Толстого, 33, где ранее располагалось Самарское реальное училище, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:14.

Первоначально площадь пожара составляла 120 кв. м. Но по данным чрезвычайной службы, пожар развился на площади 500 кв .м.

В тушении участвовали 59 человек, которые использовали 19 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 17:00, а в 18:53 пожар был полностью ликвидирован. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.