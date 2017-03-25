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12:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске ликвидировали нарколабораторию

Челябинская полиция обнаружила нарколабораторию. Ее выявили в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Подозреваемого в изготовлении запрещенных веществ задержали на улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе. Им оказался уроженец Сатки 1990 года рождения. Нелегальный бизнес он организовал на дому.

«Была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, обнаруженной по месту проживания задержанного в одной из квартир дома № 106 на улице Героев Танкограда. Изъяты более 60 граммов амфетамина, а также предметы и реактивы, используемые для производства наркотиков», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Молодого человека поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит длительный тюремный срок.

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