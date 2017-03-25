В Челябинске ликвидировали нарколабораторию

Подозреваемого в изготовлении запрещенных веществ задержали на улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе. Им оказался уроженец Сатки 1990 года рождения. Нелегальный бизнес он организовал на дому.

«Была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, обнаруженной по месту проживания задержанного в одной из квартир дома № 106 на улице Героев Танкограда. Изъяты более 60 граммов амфетамина, а также предметы и реактивы, используемые для производства наркотиков», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Молодого человека поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит длительный тюремный срок.