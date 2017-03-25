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11:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Красноярске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в 1:45 ночи 24 марта на улице Чкалова, 8.

По данным ГИБДД, в дежурную часть обратились жители Николаевки, которые нашли тело 57-летней женщины на обочине дороги. По предварительным данным, женщина шла по проезжей части, ее сбил автомобиль. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся.

Дорожные полицейские просят всех, кому что-либо известно о ДТП, сообщить по тел. 127, (391) 226−83−87, 8−950−978−00−25.

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