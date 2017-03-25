В Красноярске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
В Красноярске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в 1:45 ночи 24 марта на улице Чкалова, 8.
В Красноярске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в 1:45 ночи 24 марта на улице Чкалова, 8.
По данным ГИБДД, в дежурную часть обратились жители Николаевки, которые нашли тело 57-летней женщины на обочине дороги. По предварительным данным, женщина шла по проезжей части, ее сбил автомобиль. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся.
Дорожные полицейские просят всех, кому