В Красноярске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

По данным ГИБДД, в дежурную часть обратились жители Николаевки, которые нашли тело 57-летней женщины на обочине дороги. По предварительным данным, женщина шла по проезжей части, ее сбил автомобиль. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся.

Дорожные полицейские просят всех, кому что-либо известно о ДТП, сообщить по тел. 127, (391) 226−83−87, 8−950−978−00−25.