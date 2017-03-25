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09:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Осужденному полицейскому-взяточнику из ГИБДД Приморья ужесточили наказание

Суд заменил условный срок на реальный.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 марта, PrimaMedia.

С условного срока на реальное лишение свободы Советский районный суд Владивостока сменил приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Приморью, ранее признанного виновным во взяточничестве. Экс-полицейский проведет три года в исправительной колонии общего режима, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру края.

Приговором Советского районного суда города Владивостока бывший инспектор дорожно-патрульной службы 2 взвода ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Приморскому краю осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере, за совершение незаконного бездействия).

«Установлено, что в апреле 2016 года фигурант, исполняя свои должностные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения в районе на улицы Маковского во Владивостоке, остановил легковой автомобиль. В ходе проверки документов он обратил внимание на визуальные признаки подделки водительского удостоверения.

Позднее за обещанное незаконное бездействие полицейский действительно получил взятку в запрошенном размере, однако преступление вскрылось во время оперативно-розыскных мероприятий. В отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Суд признал полицейского виновным в получении взятки и применил правила ст. 73 УК РФ, назначив ему за содеянное 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

«Не согласившись с решением районного суда в части применения к наказанию ст. 73 УК РФ, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке на предмет чрезмерной мягкости приговора», — отмечают в прокуратуре.

Приморский краевой суд учел позицию прокурора и назначил экс-сотруднику ДПС реальное лишение свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Более того, вторая инстанция по апелляционному представлению прокуратуры лишила осужденного специального звания лейтенанта полиции.

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