Осужденному полицейскому-взяточнику из ГИБДД Приморья ужесточили наказание
Суд заменил условный срок на реальный.
Суд заменил условный срок на реальный.
Владивосток, 25 марта, PrimaMedia.
С условного срока на реальное лишение свободы Советский районный суд Владивостока сменил приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Приморью, ранее признанного виновным во взяточничестве.
Приговором Советского районного суда города Владивостока бывший инспектор
«Установлено, что в апреле 2016 года фигурант, исполняя свои должностные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения в районе на улицы Маковского во Владивостоке, остановил легковой автомобиль. В ходе проверки документов он обратил внимание на визуальные признаки подделки водительского удостоверения.
Позднее за обещанное незаконное бездействие полицейский действительно получил взятку в запрошенном размере, однако преступление вскрылось во время
Суд признал полицейского виновным в получении взятки и применил правила ст. 73 УК РФ, назначив ему за содеянное 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
«Не согласившись с решением районного суда в части применения к наказанию ст. 73 УК РФ, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке на предмет чрезмерной мягкости приговора», — отмечают в прокуратуре.
Приморский краевой суд учел позицию прокурора и назначил