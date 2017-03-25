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10:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Массовая авария парализовала движение по трассе М-51 в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 марта, РИА ФедералПресс. Авария с участием десятка транспортных средств парализовала движение на автодороге «Иртыш» трассы М-51 в Новосибирской области.

Между посёлками Коченёво и Чик, произошло массовое столкновение с участием десятка разнокалиберных транспортных средств, сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, в аварии столкнулись несколько самосвалов, фур, автобус и несколько легковых автомобилей.

По словам очевидцев, движение в сторону Новосибирска было перекрыто полностью, объезд места аварии возможен лишь по полосе встречного движения. На место происшествия выехали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших в ДТП нет.

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