Массовая авария парализовала движение по трассе М-51 в Новосибирской области

Между посёлками Коченёво и Чик, произошло массовое столкновение с участием десятка разнокалиберных транспортных средств, сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, в аварии столкнулись несколько самосвалов, фур, автобус и несколько легковых автомобилей.

По словам очевидцев, движение в сторону Новосибирска было перекрыто полностью, объезд места аварии возможен лишь по полосе встречного движения. На место происшествия выехали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших в ДТП нет.