Массовая авария парализовала движение по трассе М-51 в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 25 марта, РИА ФедералПресс. Авария с участием десятка транспортных средств парализовала движение на автодороге «Иртыш» трассы М-51 в Новосибирской области.
НОВОСИБИРСК, 25 марта, РИА ФедералПресс. Авария с участием десятка транспортных средств парализовала движение на автодороге «Иртыш» трассы М-51 в Новосибирской области.
Между посёлками Коченёво и Чик, произошло массовое столкновение с участием десятка разнокалиберных транспортных средств, сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидцев, в аварии столкнулись несколько самосвалов, фур, автобус и несколько легковых автомобилей.
По словам очевидцев, движение в сторону Новосибирска было перекрыто полностью, объезд места аварии возможен лишь по полосе встречного движения. На место происшествия выехали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших в ДТП нет.