В Башкортостане насмерть завалило снегом шестилетнего ребенка

В результате схода снега с крыши мальчик погиб на месте. Все обстоятельства сейчас выясняет Следственный комитет.

Предварительно установлено, что вечером 24 марта 2017 года трое малолетних детей 7, 6 и 4 лет играли во дворе одного из домов села Маячный города Кумертау. 6-летний мальчик выкапывал яму в снегу у стены гаража во дворе дома и в этот момент произошел сход снега с крыши гаража. Снежной массой ребенка засыпало с головой. Двое других мальчиков 7 и 4 лет пытались откопать его, но когда они освободили его голову от снега, ребенок не двигался. Дети испугались и позвали взрослых, но спасти мальчика не удалось.