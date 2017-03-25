Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
9В мире зацвела сакура
10:28 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане насмерть завалило снегом шестилетнего ребенка

В Кумертау насмерть завалило снегом шестилетнего ребенка. ЧП произошло в селе Маячный.

В результате схода снега с крыши мальчик погиб на месте. Все обстоятельства сейчас выясняет Следственный комитет.

Предварительно установлено, что вечером 24 марта 2017 года трое малолетних детей 7, 6 и 4 лет играли во дворе одного из домов села Маячный города Кумертау. 6-летний мальчик выкапывал яму в снегу у стены гаража во дворе дома и в этот момент произошел сход снега с крыши гаража. Снежной массой ребенка засыпало с головой. Двое других мальчиков 7 и 4 лет пытались откопать его, но когда они освободили его голову от снега, ребенок не двигался. Дети испугались и позвали взрослых, но спасти мальчика не удалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
Берлин заявил об атаках хакеров на сервера партии Меркель
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка
Спорт
«Где футбол?!»: Россия проиграла Кот-д’Ивуару В пятницу сборная России позорно проиграла на своем поле Кот-д'Ивуару
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь