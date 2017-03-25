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11:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже рецидивист угнал два «ВАЗа» за час

Полиция поймала 24-летнего ранее судимого воронежца, угнавшего за час два «ВАЗа», сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 25 марта.

Парень угнал «шестерку», а когда машина сломалась, похитил «ВАЗ-2101». В лесополосе молодой человек попытался поджечь автомобиль, а затем бросил его и скрылся.

Преступления произошли ночью 6 марта. Парень пояснил полицейским, что угнал «ВАЗ-2106» с улицы Парашютистов, чтобы быстрее доехать с друзьями в Железнодорожный район. Замок он провернул отверткой. Через несколько метров машина сломалась, и воронежец решил угнать еще одну. «ВАЗ-2101» был припаркован на Ленинском проспекте. Затем он оставил машину на улице Минская. Оба автовладельца обратились к правоохранителям.

Полиция нашла машины и установила личность злоумышленника. Парня задержали на улице Артамонова. Он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступлений. В отношении горожанина возбудили два уголовных дела об угоне (ст. 166 УК РФ). Он находится в изоляторе. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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