В Воронеже рецидивист угнал два «ВАЗа» за час

Парень угнал «шестерку», а когда машина сломалась, похитил «ВАЗ-2101». В лесополосе молодой человек попытался поджечь автомобиль, а затем бросил его и скрылся.

Преступления произошли ночью 6 марта. Парень пояснил полицейским, что угнал «ВАЗ-2106» с улицы Парашютистов, чтобы быстрее доехать с друзьями в Железнодорожный район. Замок он провернул отверткой. Через несколько метров машина сломалась, и воронежец решил угнать еще одну. «ВАЗ-2101» был припаркован на Ленинском проспекте. Затем он оставил машину на улице Минская. Оба автовладельца обратились к правоохранителям.

Полиция нашла машины и установила личность злоумышленника. Парня задержали на улице Артамонова. Он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступлений. В отношении горожанина возбудили два уголовных дела об угоне (ст. 166 УК РФ). Он находится в изоляторе. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.