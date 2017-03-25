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10:47 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: в Витебске сгорел автозак

По данным МЧС, спецавтомобиль загорелся в областном центре во время движения, по предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Спецавтомобиль для перевозки заключенных сгорел на одной из улиц Витебска, фото пожара были размещены в интернете пользователями социальных сетей.

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Сообщается, что инцидент в областном центре произошел утром в субботу возле моста Блохина, расположенного в центре города.

По информации очевидцев, огонь возник в моторном отсеке и распространился на кабину.

Пострадавших в результате ЧП нет. В Витебском областном управлении МЧС Sputnik подтвердили, что был зафиксирован факт возгорания автомобиля — автозак, по информации спасателей, загорелся во время движения.

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