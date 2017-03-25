На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы

Отмечается, что для локализации и ликвидации центров возгорания привлечены два пожарных танка министерства обороны страны. Для подвоза воды и их заправки привлечены три пожарных автомобиля ГосЧС.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея (организовано по резервной схеме), закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.