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11:06 (мск), источник: Газета.Ру

На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы

На складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы различной интенсивности. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что для локализации и ликвидации центров возгорания привлечены два пожарных танка министерства обороны страны. Для подвоза воды и их заправки привлечены три пожарных автомобиля ГосЧС.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея (организовано по резервной схеме), закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

«Национальной полицией проводится патрулирование улиц для обеспечения правопорядка, выставлено 14 блокпостов для направления автомобильного транспорта в объезд опасной зоны», — добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен.

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