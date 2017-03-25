В центре Омска иномарка с «красивыми» номерами расплющилась при ударе об автобус

Фотографии с места ДТП появились в паблике «Аварийный Омск».

Со слов очевидцев, пассажирский «пазик» поворачивал с Ленинградской площади в сторону улицы Маркса. В это же время авто с номерами «111» въехало в автобус.

На снимке видно, как «разворотило» капот иномарки, которой, похоже, потребуется серьезный ремонт.