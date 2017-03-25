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11:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на улице Кулахметова утром сгорел магазин

Утром 25 марта в Московском районе Казани на улице Кулахметова полностью сгорел магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 04.39. Спустя час открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Отметим, внутри магазина также работало круглосуточное кафе.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, о количестве пострадавших не сообщается.

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