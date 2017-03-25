В Казани на улице Кулахметова утром сгорел магазин
Утром 25 марта в Московском районе Казани на улице Кулахметова полностью сгорел магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Утром 25 марта в Московском районе Казани на улице Кулахметова полностью сгорел магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре поступило в 04.39. Спустя час открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Отметим, внутри магазина также работало круглосуточное кафе.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, о количестве пострадавших не сообщается.