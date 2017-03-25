Ночью в Краснодаре произошел пожар. Один человек погиб

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 3:20 пожар уже был потушен. В ликвидации принимали участие 23 человека и 7 единиц техники, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пожаре погиб мужчина, на вид ему около сорока лет. Хозяйка квартиры и ее 26-летний сын доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Причины пожара уточняются, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.