Ночью в Краснодаре произошел пожар. Один человек погиб
Ночью 25 марта на пульт дежурного в 2:12 поступил звонок о возгорании в девятиэтажном многоквартирном доме по улице Селезнева в Краснодаре.
Ночью 25 марта на пульт дежурного в 2:12 поступил звонок о возгорании в девятиэтажном многоквартирном доме по улице Селезнева в Краснодаре.
Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 3:20 пожар уже был потушен. В ликвидации принимали участие 23 человека и 7 единиц техники, сообщили ГТРК «Кубань» в
В пожаре погиб мужчина, на вид ему около сорока лет. Хозяйка квартиры и ее 26-летний сын доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Причины пожара уточняются, сообщили в