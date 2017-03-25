Число жертв смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки выросло до 3 человек

Напомним, автокатастрофа произошла 24 марта в 19:15 на 437 км автодороги «Курск — Саратов» в Грибановском районе. 27-летний автомобилист на «ВАЗ-2112» допустил столкновение с пассажирским автобусом «Сетра».

По обновлённым данным, в результате столкновения на месте скончались водитель легковушки и один из его пассажиров. Ещё одного его попутчика, личность которого пока не установлена, госпитализировали в больницу. Однако медикам не удалось его спасти. Мужчина скончался.

Водитель автобуса и его пассажиры — не пострадали.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии.