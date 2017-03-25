Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Кадыров отреагировал на произошедшее с военными в Чечне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
11:45 (мск), источник: Volga News

Под Сызранью Lada Kalina попала под две фуры

В субботу, 25 марта, под Сызранью произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишет syzran-small.ru.

Около 10 часов на трассе М-5 «Урал» на спуске к мосту через Крымзу в районе пос. Западный столкнулись фуры DAF, Scania и Lada Kalina. Легковушку буквально «перемололо» между грузовиками — вылетел двигатель, скомкан багажник.

По предварительным данным, в ДТП пострадала 14-летняя девочка из легковушки. Также на боли жалуется водитель Lada. У обоих фур пробит бак с топливом.

Со слов участников аварии, легковушку, которая двигалась в сторону Москвы, занесло на подъеме и она вылетела на встречную полосу. На месте работают сотрудники ГИБДД и пожарные ПСЧ 185 из Варламово. На подъезде к месту аварии образовалась автомобильная пробка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Транспорт по тоннелю под Кировским кольцом пустят в сентябре
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь