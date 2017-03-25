Под Сызранью Lada Kalina попала под две фуры

Около 10 часов на трассе М-5 «Урал» на спуске к мосту через Крымзу в районе пос. Западный столкнулись фуры DAF, Scania и Lada Kalina. Легковушку буквально «перемололо» между грузовиками — вылетел двигатель, скомкан багажник.

По предварительным данным, в ДТП пострадала 14-летняя девочка из легковушки. Также на боли жалуется водитель Lada. У обоих фур пробит бак с топливом.

Со слов участников аварии, легковушку, которая двигалась в сторону Москвы, занесло на подъеме и она вылетела на встречную полосу. На месте работают сотрудники ГИБДД и пожарные ПСЧ 185 из Варламово. На подъезде к месту аварии образовалась автомобильная пробка.