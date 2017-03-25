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11:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Крупный пожар произошел в Лысковском районе Нижегородской области в ночь на 25 марта

Крупный пожар произошел в Лысковском районе Нижегородской области в ночь на 25 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 00:58 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании дома под дачу в д. Черемиска Лысковского района. Там сгорели надворные постройки, кровля дома с обрешеткой, гараж и находящееся в нем имущество на общей площади 240 кв. м.

Кроме того, в 04:49 стало известно о пожаре на Бору: там выгорела внутренняя отделка квартиры, была повреждена часть кровли на площади 86 кв. м. Третий за ночь пожар был зарегистрирован в с. Суворово Дивеевского района. Там сгорела баня на площади 36 кв. м.

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