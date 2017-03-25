В Челябинске в одном из дворов Ленинского района хулиганы подожгли «Волгу»

25 марта жители пятиэтажного дома № 18 по улице Дзержинского обнаружили припаркованный неподалёку выгоревший автомобиль.

«Вот так и оставляй машины под окнами, хулиганы какие-нибудь подожгут и никто их не найдёт», — комментируют соседи.

По предварительной информации, поджечь автомобиль могла компания подростков, которая собирается в этом дворе.