В Челябинске в одном из дворов Ленинского района хулиганы подожгли «Волгу»
«Волгу» подожгли в Челябинске в одном из дворов Ленинского района, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Волгу» подожгли в Челябинске в одном из дворов Ленинского района, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
25 марта жители пятиэтажного дома № 18 по улице Дзержинского обнаружили припаркованный неподалёку выгоревший автомобиль.
«Вот так и оставляй машины под окнами, хулиганы
По предварительной информации, поджечь автомобиль могла компания подростков, которая собирается в этом дворе.