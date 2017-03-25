В Балаклее задержали мародера: Мужчина ограбил школу

В Балаклее Харьковской области сотрудники полиции батальона полиции особого назначения задержали мужчину, который ограбил школу и соседа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Около 23:00 во время патрулирования города правоохранители обнаружили у одной из хозяйственных построек мелкую технику. Собственником помещения оказался 52-летний местный житель. Во время проверки, при осмотре сооружения и помещения мужа, было обнаружено и изъято 4 компьютера и системные блоки, коробка ледламп. Установлено, что часть имущества злоумышленник вынес из соседской квартиры, остальные с Балаклейской общеобразовательной школы № 6», — говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению потерпевших.

Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Факты мародерства в Балаклее полиция начала фиксировать вчера, 24 марта, мужчину, который в руках на улице нес телевизор, обнаружил патрульный инспектор. Неизвестный, увидев правоохранителей, бросил технику и начал убегать, позже мужчину задержали.