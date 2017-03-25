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11:50 (мск), источник: 112.ua

В Балаклее задержали мародера: Мужчина ограбил школу

У задержанного изъяли 4 компьютера и системные блоки.

Источник: 112.ua

В Балаклее Харьковской области сотрудники полиции батальона полиции особого назначения задержали мужчину, который ограбил школу и соседа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Около 23:00 во время патрулирования города правоохранители обнаружили у одной из хозяйственных построек мелкую технику. Собственником помещения оказался 52-летний местный житель. Во время проверки, при осмотре сооружения и помещения мужа, было обнаружено и изъято 4 компьютера и системные блоки, коробка ледламп. Установлено, что часть имущества злоумышленник вынес из соседской квартиры, остальные с Балаклейской общеобразовательной школы № 6», — говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению потерпевших.

Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Факты мародерства в Балаклее полиция начала фиксировать вчера, 24 марта, мужчину, который в руках на улице нес телевизор, обнаружил патрульный инспектор. Неизвестный, увидев правоохранителей, бросил технику и начал убегать, позже мужчину задержали.

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Как сообщалось, ранее в Балаклее правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования, чтобы не допустить случаев мародерства.

Общественный порядок в городе обеспечивают более полутысячи правоохранителей. К несению службы привлечены около 600 правоохранителей, в частности — 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, которые обеспечивают выезд граждан города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город.

Новости по теме: В Минобороны сообщили о начале ликвидации последствий взрывов в Балаклее, в город возвращаются жители.

Полиция призывает граждан в случае необходимости — обращаться к правоохранителям за помощью.

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.

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