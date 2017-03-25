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11:45 (мск), источник: Publika.md

Пьяный водитель спровоцировал ДТП в столице

Минувшей ночью нетрезвый водитель спровоцировал в столице ДТП и попытался скрыться с места происшествия.

Источник: Publika.md

Дорожные инспекторы задержали виновного и доставили в наркодиспансер.

Мужчине грозят 15 суток ареста или лишение водительских прав сроком до трех лет. Также он заплатит до 25 тысяч леев штрафа за вождение в пьяном виде.

В результате ДТП никто не пострадал.

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