Пьяный водитель спровоцировал ДТП в столице
Минувшей ночью нетрезвый водитель спровоцировал в столице ДТП и попытался скрыться с места происшествия.
Минувшей ночью нетрезвый водитель спровоцировал в столице ДТП и попытался скрыться с места происшествия.
Дорожные инспекторы задержали виновного и доставили в наркодиспансер.
Мужчине грозят 15 суток ареста или лишение водительских прав сроком до трех лет. Также он заплатит до 25 тысяч леев штрафа за вождение в пьяном виде.
В результате ДТП никто не пострадал.