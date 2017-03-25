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12:03 (мск), источник: Новости Воронежа

Полицейские нашли водителя Hyundai, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими

Вечером в пятницу, 24 марта, на дороге в Калачеевском районе произошло смертельное ДТП. Около 18:30 столкнулись «ВАЗ-21134» и Hyundai Solaris.

Источник: Новости Воронежа

«По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение транспортных средств», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В отечественной легковушке все погибли — 24-летний водитель и его пассажирки 18 и 19 лет. А вот водитель иномарки скрылся с места ДТП. Но стражи порядка смогли найти подозреваемого — это оказался 50-летний местный житель.

Предполагаемого виновника ДТП обнаружили неподалеку от места происшествия в тяжелом состоянии. Сейчас мужчину госпитализировали в больницу.

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