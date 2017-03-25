Полицейские нашли водителя Hyundai, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими
Вечером в пятницу, 24 марта, на дороге в Калачеевском районе произошло смертельное ДТП. Около 18:30 столкнулись «ВАЗ-21134» и Hyundai Solaris.
Вечером в пятницу, 24 марта, на дороге в Калачеевском районе произошло смертельное ДТП. Около 18:30 столкнулись «ВАЗ-21134» и Hyundai Solaris.
«По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение транспортных средств», — рассказали в
В отечественной легковушке все погибли — 24-летний водитель и его пассажирки 18 и 19 лет. А вот водитель иномарки скрылся с места ДТП. Но стражи порядка смогли найти подозреваемого — это оказался 50-летний местный житель.
Предполагаемого виновника ДТП обнаружили неподалеку от места происшествия в тяжелом состоянии. Сейчас мужчину госпитализировали в больницу.