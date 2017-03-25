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16:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд в Нижнем Новгороде вынес решение об аресте четверых подозреваемых в покушении на мошенничество полицейских

Суд в Нижнем Новгороде вынес решение об аресте подозреваемых в покушении на мошенничество начальника и троих оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП № 7. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 24 марта 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, уголовное дело было возбуждено в отношении оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 7 УМВД России по городу по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, 22 марта в квартире дома, расположенного в Сормовском районе, трое оперуполномоченных получили от обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств по уголовному делу, находящемуся в производстве следователей СУ МВД России по Советскому району Нижнего Новгорода, деньги в сумме 120 тысяч рублей. При этом подозреваемые сообщили обвиняемому заведомо ложные сведения о том, что за 200 тысяч рублей, которые якобы предназначены в качестве взятки следователю и судье Советского района, будут приняты решения об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписке о невыезде, а по результатам рассмотрения уголовного дела в суде — назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

При получении части требуемой суммы противоправные действия полицейских пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по области и ГУ МВД России по региону. «В ближайшее время всем четверым подозреваемым будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

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