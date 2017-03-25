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13:12 (мск), источник: Крым Press

Под Севастополем на перекрестке Бельбек-Любимовка произошло еще одно смертельное ДТП

Утром 25 марта на перекрестке Бельбек-Любимовка произошло еще одно смертельное ДТП.

Недавно участниками аналогичной аварии были ВАЗ и «Ланос». Тогда ДТП унесло жизнь пассажира «Ланоса». Теперь на том же перекрестке «встретились» КАМАЗ и кроссовер. Грузовик «шел» по главной дороге.

На месте аварии работают спасатели МЧС. По предварительной информации, погиб водитель кроссовера. Пассажир — госпитализирован.

Отметим, что этот перекресток является аварийноопасным. И там даже установлен светофор, но он уже много лет не работает.

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